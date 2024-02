El sorpresivo encuentro de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt de 'El diablo viste a la moda' en los SAG Awards 2024

Lea también: Estos son los lugares donde no se recomienda ubicar los espejos de la casa

Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt, nominadas por su trabajo en "Oppenheimer", compartieron escenario como lo hicieron en aquella icónica escena de la película de 2006 en la que asistían a la Gala del Met, con Emily un poco enferma. El reencuentro de estas tres actrices tan queridas, con papeles igualmente amados, había sido anticipado con gran entusiasmo, algo que se hizo notable a través de las redes sociales.

Andy, Miranda y Emily regresaron brevemente para todos aquellos que presenciaron su arduo trabajo en la revista Runaway en la película dirigida por David Frankel. Sin embargo, esta vez, los roles se invirtieron un poco, con Blunt y Hathaway bromeando sobre el parecido entre Streep y Miranda. "Meryl y Miranda son como gemelas" dijo Blunt. Al instante, cuando Mery Streep comenzó a dudarlo, fue Hathaway quien aseguró: "No, no. No fue una pregunta".

Le puede interesar: “Las letras ya no importan”, Residente y su colaboración con Ricky Martin y otros artistas

Después de evocar este gran recuerdo con los diálogos de "El diablo viste a la moda", las actrices procedieron a anunciar los nominados para Mejor Actor en una serie de comedia. Meryl Streep tuvo algunos problemas con los lentes que Emily Blunt le proporcionó en el escenario, mientras abrían el sobre que Anne Hathaway se encargó de llevar. Anunciaron que el premio era para Jeremy Allen White por su trabajo en "The Bear".