“Las letras ya no importan”, Residente y su colaboración con Ricky Martin y otros artistas

El disco, compuesto por 23 canciones, presenta una variedad de estilos y géneros, reflejando la versatilidad artística de Residente. Colaboraciones con Vico C, Rauw Alejandro, Christian Nodal y Arcangel aportan una riqueza adicional a esta obra musical.

El renombrado rapero y compositor puertorriqueño, René Pérez, más conocido como Residente, ha vuelto a hacer vibrar el mundo de la música con el lanzamiento de su segundo álbum en solitario titulado 'Las Letras Ya No Importan'. Este esperado proyecto cuenta con la colaboración de destacados artistas como Ricky Martin y Penélope Cruz, entre otros.

Además, el álbum incluye el emotivo homenaje '313', creado en memoria de la amiga cercana de Residente, Valentina, y que cuenta con la participación de Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz. Entre los temas destacados hay algunos éxitos recientes como 'This is not America', premiado por su impacto y relevancia, así como 'Quiero ser baladista' junto a Ricky Martin, y 'Problema Cabrón' en colaboración con WOS.