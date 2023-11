La modelo Bruna Biancardi, quien en octubre tuvo una hija con el delantero brasileño, dio a conocer en sus redes sociales su situación sentimental, "este es un asunto particular, pero, como diariamente me vinculan a noticias, suposiciones y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie".

Le interesa: Video | Juanes destapó verdad sobre Shakira: ¿Qué pasó entre los dos y por qué no han trabajado juntos?

Sobre Neymar han salpicado rumores de una supuesta infidelidad. Acerca de su cercanía actualmente con el jugador del Al-Hilal saudí y de la selección brasileña, la modelo afirmó que se limita al cuidado de la hija que tienen. "Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias (sobre supuestos casos de infidelidad de Neymar). Muchas gracias".

El futbolista y la modelo estaban juntos desde 2021 pero durante su relación tuvieron separaciones por supuestos casos de infidelidad del brasileño.

Cabe destacar que Neymar se encuentra inactivo por cuenta de una grave lesión en la rodilla izquierda y se recupera en Brasil de una delicada cirugía.