"Estoy un poco ebrio": el divertido momento de Pedro Pascal luego de recibir el premio en los SAG Awards 2024

Pedro Pascal protagonizó una noche llena de emociones en los SAG Awards 2024 al llevarse a casa el premio a la Mejor interpretación masculina por su destacado papel en "The Last of Us". Su victoria sorprendió a muchos al superar a favoritos como Brian Cox y Kieran Culkin de "Succession".

El actor chileno, claramente emocionado y quizás un poco afectado por la celebración, deleitó a la audiencia con un discurso auténtico y memorable que se destacó como uno de los momentos más genuinos de la ceremonia.

En la edición de este año de los SAG Awards, se produjo uno de los momentos más inesperados de la noche. Durante su discurso, Pascal admitió con humor haber disfrutado un poco más de la cuenta antes de la ceremonia, lo que provocó risas y aplausos entre el público presente.

Lea también: "Quisiera llegar a mi casa y verla ahí": Lina Tejeiro habló de la dolorosa pérdida de su mascota