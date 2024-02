"Quisiera llegar a mi casa y verla ahí": Lina Tejeiro habló de la dolorosa pérdida de su mascota

Además, compartió que no estará constantemente en el canal las 24 horas al día, 7 días a la semana. Se comprometió a estar presente durante las noches, aproximadamente desde las siete u ocho de la noche hasta la medianoche. Antes de presentar el casting, comunicó al director que no tenía experiencia como presentadora y que su enfoque principal era la actuación.

Luego, cuando le preguntaron sobre la reciente pérdida de su mascota, Lina Tejeiro contó detalles al respecto. “Es un tema como la relación con mi cuerpo. Yo creo que hay días que estoy demasiado bien, etapas donde me siento muy bien. De hecho, no había llorado. Como que estoy muy consciente que ya no está ahí, que es un angelito que me acompaña, pero es una montaña rusa", expresó la actriz al medio citado.

La actriz colombiana, reconocida por sus papeles en 'Padres e Hijos' o 'La Ley del Corazón' compartió que experimenta altibajos emocionales durante su proceso de duelo. Reconoció que algunos días se siente muy bien y que la compañía de sus otras mascotas la ayuda a sobrellevar el dolor. Sin embargo, hay días que son especialmente difíciles, cuando anhela llegar a casa y encontrar a su perrita presente.

Aunque describe el proceso como inestable, ha encontrado consuelo en el apoyo de su familia, amigos y mascotas, así como en la aceptación de que el duelo es parte natural de la vida. Entiende que la vida, tal como es, es perfecta en su propia manera. "Sé que está en el cielo acompañándome, sé que va a vivir siempre en mi corazón y ahí voy ya un poco más tranquila, pero recordando la todos los días de mi vida”, agregó.

Al final de la entrevista, reflexionó sobre la importancia de encontrar fuerza y aceptación, aunque reconociera lo desafiante que puede ser. Afirmó que aceptar la realidad de la vida y el destino ayuda a aliviar el dolor, a pesar de la cruel realidad con la que a veces nos enfrentamos. Subrayó la inutilidad de buscar culpables, ya que muchas veces las tragedias simplemente suceden, y no encontrarán respuestas que devuelvan a quienes hemos perdido. En cambio, enfatizó la importancia de buscar la aceptación, así como contar con un entorno seguro, una comunidad solidaria o una familia que pueda brindar apoyo durante esos momentos tan difíciles.