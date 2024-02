"Mi matrimonio me hacía infeliz": Mabel Moreno contó la violencia psicológica de su exesposo

El maltrato emocional que sufrió Mabel Moreno en su matrimonio

Recientemente, en una entrevista exclusiva con el medio Aló, Mabel Moreno abrió las puertas a detalles inéditos sobre una relación pasada que dejó una profunda huella en su vida.

Durante este revelador diálogo, la actriz compartió experiencias de desvalorización y maltrato emocional por parte de su expareja. Esta persona no apreciaba su carrera artística ni su forma de ganarse la vida, lo que generó un impacto significativo en la vida de Moreno.

"Me decía: ‘Ay, qué lobera que seas actriz, que pereza que actúes’. Cosas muy inconscientes que te van empezando a desdibujar y a minimizar y el problema es que uno empieza a comprar esas ideas para mantener un matrimonio", detalló la actriz durante la entrevista, en la que se evidenció cómo afectó su autoestima y bienestar emocional.

A pesar de haberse casado con esta persona, Moreno reconoce que nunca experimentó la felicidad en esa unión. Fue constantemente afectada por los prejuicios y la falta de apoyo hacia su carrera, lo que hizo que su relación estuviera marcada por la insatisfacción y el malestar.

"Y mi matrimonio me hacía infeliz. Mi exesposo no toleraba mi trabajo, odiaba la actuación entonces me sentía frustrada y juzgada, así que tomé la decisión de divorciarme y mi vida cambió. Sané y seguí adelante", explicó Mabel, quien luego de tomar esta decisión inició un proceso de sanación para ponerle fin a este vínculo tóxico.

Aunque la identidad y profesión de su expareja no han sido reveladas, se sabe que esta relación representó el primer amor de Moreno y perduró por más de una década. Sin embargo, la actitud de su pareja se volvió insostenible para ella, lo que eventualmente llevó al fin de la relación.

Hoy en día, Mabel Moreno encuentra su felicidad en el camino de la autenticidad y el crecimiento personal. Su historia sirve como recordatorio de la importancia de mantenerse fieles a uno mismo y perseguir los propios sueños, sin permitir que las expectativas externas dicten el camino a seguir. Su experiencia es un testimonio de resiliencia y determinación para muchos que enfrentan desafíos similares en la vida.

"Decir en ese momento: ‘Me voy a separar porque ya no soy feliz’. Fue un impulso que me dio [mi mamá] y fue lo mejor. Seguí mi carrera y fui feliz, incluso mis amigas me decían que me asentaba bien haberme separado. Por eso les digo: Nunca se desconecten de sus cosas para dar gusto a alguien o a la sociedad", agregó Moreno con un mensaje lleno de autenticidad.