“Estuve en la inmunda”: reconocida actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ reveló que estuvo endeudada

El desparpajo de la cartagenera Lorna Cepeda ha quedado impregnado en reconocidos personajes suyos, como ‘la Peliteñida’ de Yo soy Betty, la fea o ‘la Chismosa’ de Chepe Fortuna. Además, ha estado en otras decenas de grandes producciones en cine, televisión y teatro durante más de 25 años de carrera artística.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para ella y no siempre hubo solo éxitos para recoger a cada paso que daba, sino que también tuvo momentos de dificultades en los que llegó a pensar que no podría seguir adelante.

En una entrevista con Juanpis González (personaje de ficción interpretado por el humorista Alejandro Riaño), la actriz contó uno de esos instantes de dificultad, por una deuda con las autoridades fiscales de Colombia.

Tal como el personaje de Patricia Fernández, secretaria de Ecomoda, Lorna también estuvo sin trabajo por mucho tiempo, al punto que “la pobreza le estaba respirando en la nuca”, como le habría dicho la rubia fantoche a su mejor amiga, Marcela Valencia.