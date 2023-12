“Facturando en dólares”: Paola Jara revela quién gana más entre Jessi Uribe y ella

Durante una entrevista con Eva Rey, Paola Jara reveló detalles de su vida profesional con su esposo, Jessi Uribe. La periodista empezó preguntar quién de los dos estaba más ocupado. Ante la respuesta de la cantante de que ambos tenían numerosos compromisos, la periodista española reformuló la pregunta, indagando sobre quién estaba en una posición más ventajosa.

Paola Jara, quien además revelo que tiene una excelente relación con los hijos de su esposo, señaló que afortunadamente ambos gozan de carreras exitosas, pero hizo énfasis en que en este momento Jessi Uribe está experimentando una fase especialmente positiva.

Lea también: Foto: Messi rompe el silencio y aclara si se divorcia de Antonela

En el video, se pueden escuchar las declaraciones de la esposa de Jessi Uribe:

“¿Quién gana más entre Paola Jara y Jessi Uribe?”

La pregunta provocó una risa en la intérprete de ‘Mala mujer’, quien, además de su carrera musical, tiene negocios fuera de la industria. Inicialmente intentó evadir el tema, pero Rey logró obtener una respuesta:

“No le he hecho cuentas. [...] No tengo ni idea [de cuánto tiene en su cuenta bancaria]. Yo creo que él porque está haciendo muchas giras internacionales, entonces pues está ganando más en dólares, pero no me puedo quejar”.

Le puede interesar: Museo de cera de París retira figura de actor acusado de violación

En cuanto a cuánto cobra Jessi Uribe por concierto, el cantante mencionó en una entrevista que su tarifa supera los 100 millones de pesos por presentación, aunque no especificó la cantidad exacta.

Cabe destacar que la música no constituye la única fuente de ingresos de Uribe, ya que ocasionalmente también participa como imagen de marcas y colabora en campañas publicitarias.