En el transcurso del programa matutino "Día a Día" de Caracol Televisión, la jurado de "Yo me llamo", Amparo Grisales, y el humorista Jhovany Ramírez, reconocido como Jhovanoty, protagonizaron un enfrentamiento que, al parecer, fue desencadenado por los comportamientos del comediante hacia la actriz.

En diversas ocasiones, Grisales y Jhovanoty han experimentado desacuerdos debido a las imitaciones y chistes que el humorista realiza sobre la actriz.

El locutor inició interrumpiendo las intervenciones de la actriz, lo que generó la molestia de Amparo Grisales, quien le respondió: “¿Quién te llamó, Jhovanoty?”. Posteriormente, la actriz colombiana decidió apartar al humorista del set para evitar cualquier incomodidad, retirándose hasta el punto de excluirla de las cámaras del programa matutino. Frente a la acción de la jurado, el imitador expresó: “A mí nadie me saca, Amparo”, según lo reseñado por Pulzo.

Grisales también intentó incomodar al humorista al sugerirle que no se lavara las manos en el set. Sin embargo, Jhovanoty le respondió parodiando los comentarios de la exparticipante Celia Cruz en "Yo me llamo", diciendo: “No, Amparo, no sé si esto es personal, nada le gusta”, señaló el humorista.

La actriz colombiana es reconocida por su rigurosidad en sus opiniones sobre los concursantes, sin embargo, frente a esto, manifestó que lo que las personas piensan no siempre refleja la realidad de lo que sucede en televisión.

“En el imaginario colectivo hay muchas cosas que no son, la gente que es realmente fan de Yo me Llamo sabe cómo es la dinámica. Pero hay otra gente que no lo sabe y opina sin saber”, dijo Grisales, recordada como una de las protagonistas de Las muñecas de la mafia.

“No, pero Amparo, usted a veces es pasadita con la gente”, replicó el comediante, quien no lo dudó dos veces para opinar sobre la actitud de Amparo Grisales.

La Diva de Colombia ha sido objeto de críticas en diversas ocasiones en las redes sociales por expresar opiniones sobre diversos temas, especialmente en la plataforma X (anteriormente Twitter), a la que ella se refiere como una "alcantarilla".

“No importa cómo te agredan o te insulten, lo importante es cómo sepa uno reaccionar. Y con la evolución espiritual que uno ha tenido, recuerden que no tiene nada que ver lo espiritual con el carácter, yo creo que en ningún momento he tratado mal a los participantes o los humille”, explicó la jurado de uno de los programas más vistos en la televisión colombiana.

Además, aclaró que el reality Yo me Llamo “tiene esa dinámica que es diferente a los demás programas de los niños, como La Voz. Los que han salido de otras temporadas me adoran y me agradecen. Desde la primera temporada dije que querían que los imitadores fueran exactos. Van jugando muchas cosas hasta que uno los va puliendo, hasta que quedan los mejores, pero no los podemos sacar a todos de una”.