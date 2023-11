Teresa subraya que, aunque las terapias de Reiki Angelical pueden ser beneficiosas, no deben reemplazar la atención médica profesional. Sin embargo, son herramientas poderosas para despertar el poder sanador interno y alinearse con la abundancia en todas las áreas de la vida.

Teresa enfatiza que, aunque el Reiki Angelical no reemplaza la medicina tradicional, puede ser un complemento valioso para reducir el estrés y mejorar el bienestar general. Gabriela, incluso después de dar a luz, sigue practicando autoterapias para regular su respiración y mantener una conexión con la energía interna.

La técnica de meditación Reiki siempre ha sido percibida como un sistema de sanación complejo para aprender y enseñar, que requiere un estudio considerable. Sin embargo, fue maravilloso descubrir que los mismos símbolos, mandalas o engramas que nos permiten acceder a la información del universo, se me entregaron de una manera muy sencilla y fácil.

Tereza Salazar Posada: “Hace 10 años, tuve una experiencia transformadora al canalizar la técnica de Reiki Angelical. Como maestra de Reiki, una técnica de meditación y sanación reconocida por la Organización Mundial de la Salud, he tenido la oportunidad de trabajar con ángeles. Desde los cuatro años, he estado canalizando mensajes de los ángeles, lo cual puede parecer extraño para algunos, pero cada día más personas comprenden y aceptan estas conexiones con dimensiones distintas.

¿Cómo ha impactado en usted la práctica del Reiki?

Mi trabajo con el Reiki Angelical durante la última década ha sido una experiencia profundamente gratificante. A lo largo de estos años, he enfrentado desafíos y vivido experiencias significativas que han enriquecido mi práctica y mi comprensión de esta técnica de sanación.

Lo más hermoso ha sido ver cómo las personas, en un mundo donde la salud mental es cada vez más importante, aprenden a través de una técnica tan simple y amorosa como el Reiki a auto observarse y conectarse con su poder sanador. Esta técnica no solo les permite acceder a su energía interna, sino que también les ayuda a entender y manejar sus emociones y pensamientos de una manera más saludable.

Desde la antigüedad, las manos han sido un instrumento de sanación en diversas culturas y tradiciones, desde la Ayurveda en la India hasta la digitopuntura y la acupuntura en China. Estas técnicas de sanación, que están literalmente avaladas por la energía, se realizan con nuestras manos, y a través de ellas, hemos logrado ver cómo una persona se repara.

Es un recordatorio poderoso de que, al estirar nuestras manos, no solo estamos extendiendo un gesto físico, sino también abriendo un canal para la energía sanadora. Sin embargo, a menudo olvidamos este hecho en nuestra vida cotidiana. Mi trabajo con el Reiki Angelical me ha permitido recordar y honrar esta verdad, y es un regalo que me complace compartir con los demás”.