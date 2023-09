La famosa cantante canadiense Céline Dion, conocida por sus éxitos como ‘My Heart Will Go On’ y ‘The Power Of Love’, se ha visto obligada a cancelar sus giras programadas para los años 2023 y 2024 debido a su delicada condición de salud. A finales del año pasado, Dion hizo público que enfrentaba un grave trastorno neurológico, el síndrome de la persona rígida, que ha estado afectando su vida durante varios años.

El síndrome de la persona rígida es una enfermedad neurológica extremadamente rara que causa espasmos musculares impredecibles, rigidez en todo el cuerpo y puede afectar las cuerdas vocales y la capacidad de caminar. Céline Dion compartió su diagnóstico en un emotivo video publicado en diciembre de 2022 en Instagram, donde expresó su determinación de enfrentar esta enfermedad poco común.