En una entrevista de Rolling Stone en 2014, Taylor dijo que a veces las líneas de una canción son líneas que desería haber enviado en un mensaje de texto a una persona en su vida. Taylor normalmente no dice el nombre de las personas para las que hace sus canciones, pero no se ha mostrado reacia a soltar algunos uno que otro a lo largo de los años.

Taylor Swift ha escrito canciones para Calvin Harris y Little Big Town, entre otros. Escribió “Better Man” y se lo presentó a Little Big Town y escribió “Siempre encontrarás tu camino de regreso a casa” para Miley Cyrus. Además, Kellie Pickler y Swift colaboraron en la canción “Best Days of Your Life.” También contribuyó a la canción de Sugarland “Babe.”

Dato curioso # 4 Taylor escribió un libro cuando era adolescente

La música de Taylor Swift tiene una base global de fanáticos, con singles que encabezan las listas como You Belong With Me, I Knew You Were Trouble y muchos más. Sin embargo, la música no fue lo único que despertó su interés cuando era pequeña. En una entrevista con GQ, la cantante afirmó que escribió una novela de ficción para jóvenes adultos cuando tenía solo 14 años: A Girl Named Girl. Swift también compartió que el libro trata sobre una madre que dio a luz a una hija, pero que deseaba tener un hijo. Dijo que sus padres todavía tienen una copia del libro.