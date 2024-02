Influenciadora le terminó a su ex porque le regaló el iPhone más barato

Sin embargo, eso no fue el único motivo del quiebre, ya que también influyó el famoso regalo de Navidad. "Él me dijo que no me lo comprara yo y estuve esperando desde diciembre", relató la influencer en el pódcast UnTalFredo.

"No es por lo material, es la acción porque él sí tenía el iPhone 14 Pro y yo siempre he usado el Max por mi trabajo, necesito pantallota para mis videos", aseguró.



"Que me hubiera pedido dinero si no podía coger el más caro", se quejó y luego añadió: "Que me lo hubiera dicho que no había dinero para los dos. En ese momento me di cuenta de que no estaba en el lugar correcto".