Precisamente esto fue lo que le ocurrió hace poco al paisa mientras estaba con un amigo, quien le preguntó qué había pasado con Lina, a lo que Juan respondió de manera jocosa que “le había quedado debiendo una platica”. Al parecer esto no le gustó a la actriz, por lo que ella decidió responderle al amigo de su ex:

A pesar de que ambos prefirieron guardar silencio y no revelar las causas que los llevaron a fracasar en su relación amorosa, los seguidores de ambos no se han querido quedar con la duda y no desaprovechan cualquier oportunidad que da Tejeiro o Duque para cuestionarlos sobre el otro.

A raíz de esto, Juan Duque hizo un en vivo en su cuenta de Instagram y la gente comenzó a preguntarle nuevamente por la actriz, por lo que él decidió sincerarse y confesar que ya se sentía cansado de esa situación, y explicó qué fue lo que ocurrió con el video que se hizo viral en el que habló de Lina.

“Yo le seguí el juego a mi amigo, pero no contábamos con que la otra persona implicada en la relación iba a responder eso y se iba a armar un pedo, una guerra de la que ya estoy cansado, yo no quiero ni siquiera hablar de eso ya. Yo solamente quiero en este en vivo aprovechar para ir cerrando esa vuelta, yo ya estoy en otro punto de mi vida, en otro enfoque de mi carrera”, aseguró.

Y agregó que se siente feliz con lo vivido y que fue una etapa que nunca va a olvidar, pero que ya la superó.

“Todo lo que pasó el año pasado, siempre he dicho, que todo fue muy bonito, siempre he dicho que le pido a toda la gente quedarse con lo bonito y le mando mucho amor a esa persona. Agradezco todo lo valioso que me enseñó, todo lo bonito que fue, yo aprendí mucho. Dimos todo lo que se podía pero así es la vida y el amor, aquí nadie le debe nada a nadie, por eso la semana pasada me dio un poquito de rabia eso”, anotó.