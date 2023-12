La Academia anunció los finalistas para los Premios Óscar 2024: Barbie lidera la lista

Largometraje documental

- “American Symphony“ - “Apolonia, Apolonia” - “Beyond Utopia” - “Bobi Wine: The People’s President” - “Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy” - “The Eternal Memory” - “Four Daughters” - “Going to Mars: The Nikki Giovanni Project” - “In the Rearview” “Stamped from the Beginning” - “Still: A Michael J. Fox Movie” - “A Still Small Voice” “32 Sounds” - “To Kill a Tiger” - “20 Days in Mariupol”

Cortometraje documental

- “The ABCs of Book Banning” - “The Barber of Little Rock” - “Bear” “Between Earth & Sky” - “Black Girls Play: The Story of Hand Games” - “Camp Courage” “Deciding Vote” - “How We Get Free” - “If Dreams Were Lightning: Rural Healthcare Crisis” - “Island in Between” - “The Last Repair Shop” - “Last Song from Kabul” - “Nǎi Nai & Wài Pó” - “Oasis” - “Wings of Dust”

Largometraje internacional

- Armenia, “Amerikatsi” - Bután, “The Monk and the Gun” - Dinamarca, “The Promised Land” - Finlandia, “Fallen Leaves” - Francia, “The Taste of Things” - Alemania, “The Teachers’ Lounge” - Islandia, “Godland” - Italia, “Io Capitano” - Japón, “Perfect Days” - México, “Totem” - Marruecos, “The Mother of All Lies” - España, “Society of the Snow” - Túnez, “Four Daughters” - Ucrania, “20 Days in Mariupol” - Reino Unido, “The Zone of Interest”

Maquillaje y peinado

- “Beau Is Afraid” - “Ferrari” - “Golda” - “Los asesinos de la luna flor” - “El último viaje de Demeter” - “Maestro” - “Napoleón” - “Oppenheimer” - “Poor Things” - “La sociedad de las nieves”

Música (puntuación original)

- “Ficción americana” - “Sinfonía americana” - “Barbie” - “El niño y la garza” - “El color púrpura” - “Elemental” - “Los restos” - “Indiana Jones y el dial del destino” - “Los asesinos de la flor de la luna” - “Oppenheimer” - “Poor Things” - “Saltburn” - “La sociedad de la nieve” - “Spider-Man: A través del Spider-Verse” - “La zona de interés”

Música (canción original)

- “It Never Went Away” de “American Symphony” - “Dear Alien (Who Art In Heaven)” de “Asteroid City” - “Dance The Night” de “Barbie” - “I’m Just Ken” de “Barbie” - “¿Para qué fui hecho?” de “Barbie” - “Keep It Movin’” de “The Color Purple” - “Superpower (I)” de “The Color Purple” - “The Fire Inside” de “Flamin’ Hot” - “High Life” de “Flora and Son” - “ Meet In The Middle” de “Flora and Son” - “Can’t Catch Me Now” de “Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes” - “Wahzhazhe (Una canción para mi pueblo)” de “Killers of the Flower Moon” - “Quiet Eyes” de “Past Lives” - “Road To Freedom” de “Rustin” - “Am I Dreaming” de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Cortometraje de animación

- “Boom” - “Eeva” - “Humo (humo)” - “Soy moderno” - “Una especie de testamento” - “Koerkorter (Apartamento para perros)” - “Carta a un cerdo” - “Noventa y cinco sentidos” - “Érase una vez un estudio” - “ Nuestro Uniforme” - “Paquiderme” - “Pete” - “27” - “¡Se acabó la guerra! Inspirado en la música de John y Yoko” - “Wild Summon”

Cortometraje de acción en vivo

- “The After” - “La tienda de regalos de Ana Frank” - “An Avocado Pit” - “Bienvenidos a Los Ángeles” - “Dead Cat” - “Good Boy” - “Invincible” - “Invisible Border” - “Knight of Fortune” - “The One Note Man” - “Red , Blanco y Azul” - “El Pastor” - “Extraña forma de vida” - “La maravillosa historia de Henry Sugar” - “Amarillo”

Sonido

- “Barbie” - “El Creador” - “Ferrari” - “El Asesino” - “Los Asesinos de la Luna Flor” - “Maestro” - “Misión: Imposible – Dead Reckoning Primera Parte” - “Napoleón” - “Oppenheimer” - “La Zona de Interés”

Efectos visuales

- “El Creador” - “Godzilla Minus One” - “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” - “Indiana Jones y el dial del destino” - “Misión: Imposible – Dead Reckoning Primera parte” - “Napoleón” - “Poor Things” - “Rebel Moon – Primera parte: Un niño de fuego” - “La sociedad de la nieve” - “Spider-Man : A través del Spider-Verse”