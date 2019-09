La bumanguesa Elsa y Elmar nominada a los Latin Grammy

Maluma quedó molesto por no recibir ninguna nominación

El cantante paisa no pudo esconder su molestia hacia los Latin Grammy, tras no ser nominado en ninguna categoría. “Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación a los Latin Grammy, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida, los juntes con los que siempre soñé, Madonna cantando en español, éxitos como ‘Hp’, ‘11 pm’, una salsa producida por el más grande Sergio George, y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en ‘11:11’. Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar. Lo único que queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar y un público que te quiere y se identifica contigo. Los amo gente pero no puedo esconder este sentimiento que me duele por dentro. Felicidades a todos los nominados de todo corazón, me da mucha alegría ver tantos parceros ahí”, finalizó el cantante.