$!“La Depre”: Mike Bahía cierra el año cantándole a la depresión

Como sugiere el título, el nuevo éxito del cantautor colombiano toca el tema de la depresión, una desafiante enfermedad que implica sentimientos complicados de tristeza, ansiedad, desesperanza e incluso frustración, y que ha afectado a millones de personas en todo el mundo. Pero con “La Depre”, Mike se establece como aliado de la salud mental, creando un faro de luz en forma de este nuevo himno, que el artista lanza con la esperanza de que los oyentes encuentren empatía y compañía en sus palabras y melodías.

Este tema se refleja con fuerza en el video musical oficial, que ahora está disponible para que los fans lo vean en su canal de YouTube y, seguramente, resonará con los espectadores de todo el mundo.

El actor que protagoniza el video, Santiago Talledo, ha experimentado los efectos de la depresión en primera persona, y su aporte fue crucial para el desarrollo del argumento del video, brindándole a Mike una valiosa visión sobre cómo se siente vivir con depresión, al presentar el ejemplo del melancólico Igor, amigo de Winnie The Pooh protagonista de varios libros y numerosas adaptaciones de The Walt Disney, donde se visibilizaba la incondicionalidad de Pooh con su amigo que enfrentaba en la historia una carga emocional con el desánimo como característica dominante.

“Cuando no nos sentimos bien y nos encontramos luchando contra nuestra propia mente, puede ser fácil sentirnos diferentes, solos y aislados de quienes nos rodean, pero “La Depre” es un recordatorio importante para los oyentes de que está bien no sentirse bien siempre, y que no tienen que librar sus batallas solos. En pocas palabras es decirles: Estamos aquí para ti” expresa Mike Bahía.