La pareja contrajo matrimonio en 1997 y tienen dos hijos, Jaden y Willow Smith. No obstante, Pinkett reveló que desde el 2016 ella y su esposo tienen vidas separadas y que para esa fecha estaban cansados de tratar de arreglar sus diferencias; aunque mantienen la voluntad de estar juntos, los internautas consideran que el reconocido y aclamado actor no se valora estando con una mujer que públicamente asegura que no quiere estar con él.

Will Smith y Jada Pinkett son una de las parejas de Hollywood que sus seguidores no comprenden el estado de su relación y después de las declaraciones de la actriz, todos dieron por sentada la separación. Sin embargo, Smith compartió fotografías del Día de Acción de Gracias y causó revuelo en las redes sociales.

La aparición en público de la pareja se dio en medio de las tensiones por el lanzamiento de su libro de memorias, donde cuenta detalles inéditos de su vida junto al aclamado actor.

Las críticas no se hicieron esperar y los seguidores del actor le piden que deje a su esposa, que en diversas ocasiones ha contado reveladores y polémicas intimidades de su vida personal y en pareja. Lea aquí: Will Smith se sincera: “el éxito y el dinero no equivalen a felicidad”

“Yo creí que Will era más pilas”, “Hermano, usted no aprende. Amigo, date cuenta”, “Para qué te explico... si no vas a entender”, “Will usted es la mujer en la relación”, “No puede ser, Will mereces a una mejor mujer en tu vida. Ella no te valora”, “Will, pero porqueeeee ? Ella no te quiere, te mereces algo mejor”, “No duelen los cachos, sino la mamadera de gallo”, fueron alguno de los comentarios que se leen en la publicación del actor en su cuenta de Instagram.