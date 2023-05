Con sonoridades rítmicas del Pacífico Sur colombiano, el artista José David Estupiñán Ocampo, oriundo de Tumaco, presenta su concierto de grado el próximo miércoles 7 de junio, en Bucaramanga. “Familia estoy lleno de emoción. Ha sido un viaje lleno de pasión y dedicación, y es por eso que quiero compartir este momento único con cada uno de ustedes. Estaré encantado de verlos en esa noche mágica”, invita el músico y percusionista nariñense.

José es un artista versátil que hace parte del proyecto musical de María Cristina Plata, de “Las Avispas Africanas, la agrupación “Tumacuba” y también participa en las presentaciones del cantautor bumangués Jason Neutra. “No me quedo quieto, ando grabando cosas de producción. Además, he tenido la fortuna de grabar para series de televisión como Libertador”, afirma.

Desde los siete años tuvo un acercamiento a los ritmos sonoros del Pacífico gracias a su familia, empezando por su mamá. “Desde pequeño he incursionado en la música. Inicié bailando, después hice parte de la Escuela de Música de allá, hice parte de la banda sinfónica y en 2009 quedé como mejor percusionista a nivel nacional en Villa María, Caldas”, cuenta.

En 2013 este joven talentoso decide venirse de su tierra natal, Tumaco, para estudiar música en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. “Un tío que vive acá fue quien me recibió y me apoyó. Me llamó mucho la atención la Ciudad Bonita porque es muy acogedora. He estado estudiando, haciendo música y reforzándome”, dice el artista sobre su estadía.

Él es un experto en el tambor, “es donde parte todo el ritmo, es lo que llevamos día a día. Me gusta reforzar la conexión de transmitir sentimientos a muchas personas”. José David Estupiñán Ocampo es un percusionista apasionado por el buen ritmo y la sabrosura, “la percusión es el soporte de un formato de orquesta, una banda sinfónica o de rock. Yo hablo de baterías de timbales, todo lo que uno escucha se puede enfocar en hacer melodías en armonía con las sensaciones”.