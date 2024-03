La verdadera profesión de Miguel Melfi, de ‘La casa de los famosos’

Miguel Melfi entró en el programa "La casa de los famosos" del canal RCN, donde se convirtió en una figura muy polémica.

Su relación con Nataly Umaña, una actriz colombiana que estaba casada con Alejandro Estrada, también actor y su esposo de más de diez años, generó controversia al convertirse en un factor disruptivo en una de las relaciones más sólidas del mundo del entretenimiento en Colombia.

Recientemente, Alejandro Estrada visitó la casa para formalizar la separación debido al romance de su esposa con Melfi. Ahora, la madre de Melfi, Annie, llegó a la casa para hablar con su hijo.

“Yo sé que el encierro es difícil, que te puede llegar a hacer vulnerable, pero eso no justifica. Yo busco y yo trato de entender, pero no entiendo, no puedo justificar, no puedo aceptar lo que está pasando”, le dijo.

La mamá no está para nada de acuerdo con el amorío que Melfi ha sostenido con Umaña, que, como se mencionó antes, ya se refirió a la separación de su esposo Alejandro Estarada, con quién tenía una relación de 12 años.

Según su perfil en LinkedIn, la plataforma principalmente utilizada para cuestiones laborales, Miguel Melfi cursó sus estudios en el colegio San Agustín desde el año 2003 hasta el 2014. Posteriormente, en el año 2019, obtuvo su título de Ingeniero Industrial de la Universidad Católica Santa María La Antigua. Además, realizó un diplomado en Gestión de Proyectos en la misma institución académica.

Además de su formación académica, en 2014, Melfi participó en un voluntariado con una compañía dedicada a la construcción de aulas de clase, donde colaboró en la construcción de una cancha de baloncesto. Entre 2018 y 2019, formó parte de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, dedicándose durante cinco meses a reclutar voluntarios en centros comerciales y colegios.