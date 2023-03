La ganadora del premio Óscar a la Mejor Canción Original está de cumpleaños: Lady Gaga celebra hoy, 28 de marzo, sus 37 años. La artista ha sido reconocida en el mundo por su música, en donde se destacan canciones como “Born this way o Marry the night”.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida por su nombre artístico, nació en Nueva York, el 28 de marzo de 1986, es cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de moda estadounidense.

Además: “Joker: Folie à Deux”: Así luce Lady Gaga como ‘Harley Quinn’

​Fue criada en la ciudad de Nueva York, estudió en la escuela Convent of the Sacred Heart y asistió por un tiempo breve a la Tisch School of the Arts, perteneciente a la Universidad de Nueva York, hasta que abandonó sus estudios para enfocarse en su carrera musical. Fue así como irrumpió en la escena del rock en el Lower East Side de Manhattan y firmó un contrato con Streamline Records hacia fines de 2007.