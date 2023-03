La presentadora colombiana Carolina Cruz se encuentra nuevamente en el centro de la controversia después de hacer comentarios ofensivos hacia las mujeres que tienen poco busto. Cruz, quien es una figura pública influyente en Colombia, afirmó en una entrevista que no le gustan las mujeres “planas” y que preferiría tener más busto, haciendo referencia a la explantación de prótesis mamarias.

“Mujeres planas y con cicatrices horribles por la causa que sea no parecemos hombres ni mucho menos. Una tet* no te define como mujer, una cicatriz puede ser hermosa. Información, respeto, solidaridad, amor por el prójimo y empatía son necesarias en esta vida”, escribió en sus redes sociales.

La actriz Lorena Meritano defendió a las mujeres con cicatrices y sin busto tras el controversial comentario de la presentadora Carolina Cruz. La modelo caleña había mencionado que una mujer sin busto parecía un hombre y que una cicatriz era horrible. Meritano, quien tuvo que pasar por una difícil operación para retirar su busto debido a cáncer de seno, destacó que una cicatriz puede ser hermosa y que una tet* no define a una mujer. También señaló que su cicatriz le recordó el amor por la vida y su fortaleza. Varios internautas reaccionaron, algunos expresándole apoyo y otros defendiendo a Cruz.

Norma Nivia

La actriz Norma Nivia se pronunció sobre el comentario de la presentadora Carolina Cruz acerca de las mujeres planas, indicando que estas opiniones públicas son la razón por la que muchas mujeres se ponen prótesis mamarias para buscar una feminidad que no tiene nada que ver con eso.

“Por opiniones públicas como las de ayer (“planas como una pared, con cuerpo de hombre”) es que mujeres como yo, siendo unas niñas, nos pusimos las pinches siliconas, buscando una feminidad que nada tiene que ver con eso, la feminidad no está en un par de tetas”, escribió.

Nivia compartió su experiencia personal de haberse quitado las prótesis después de 20 años y explicó que lo hizo para estar en concordancia con su estilo de vida.

“No te quites las tuyas nunca querida, pero no vengas a hacer sentir mal a las que no se ven como tú y mucho menos a volver superficial un tema tan delicado que no es una moda”, agregó.

Agregó que la feminidad no se encuentra en un par de tetas y que la presentadora no debería hacer sentir mal a las mujeres que no se ven como ella.

“Fui muy feliz con ese cuerpo, pero me las quité porque ya no era coherente con la mujer que soy y lo que pienso, yo ya que no uso plástico ni en mi cepillo de dientes con par de bolsas de plástico adentro, pues no”, puntualizó.