$!Las nueve famosas víctimas de videos íntimos

El testimonio que la esposa de Jhonier Leal le dio a la Fiscalía: “Me tiré al piso y me descontrolé horrible”

A la modelo barranquillera en 2019 se le filtraron imágenes mientras tenía relaciones con su expareja, el futbolista Michael Ortega. Estas se difundieron por las redes y provocaron un escándalo. Al respecto, Ortega negó ser el responsable de difundir el contenido sexual e indicó que se trataría de un hackeo a su celular.

Cuando en redes se volvió tendencia, la influenciadora pidió que no se compartieran las imágenes; sin embargo, muchos ante el morbo no respetaron. Asimismo, Valdiri dijo en ese momento: “si lo hizo él, Michael, o la familia de él, eso no se hace”.

Yuri Vargas