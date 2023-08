Luisa Fernanda W furiosa: ¿infidelidad de Pipe Bueno que lo podría mandar a recoger la maleta?

Sin embargo, según los internautas la frecuencia que aparece Daniela Tapia en las publicaciones de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, no es ‘normal’. Asimismo, han destacado que la actriz y el cantante de música popular se han visto muy juntos, y despiertan la sensación de que posiblemente exista una intención oculta entre su relación.

En la última publicación realizada por Pipe Bueno, donde se evidencia el cantante de música popular cantar ‘Cupido falló’, tuvo diversidad de comentarios por parte de los internautas, pues según estos se logra evidenciar lo cercana que está siendo Daniela Tapia y que esta relación estaría tomando posiblemente un rumbo más allá de la amistad.

Algunos de los comentarios fueron: “Aquí los que pensamos que Daniela parece chicle”, “No lo sé Rick, pero Daniela está muy chicle con ellos y no me gusta, no sé”, “Daniela déjelos solos, deles respiro” y “Me huele a que Luisa va a cantar canciones de despecho dentro de poco, pero con ganas”.