Majida Issa estuvo a punto de perder su casa: “no tenía cómo pagar las cuotas”

No obstante, el pasado de Majida Issa no estuvo exento de dificultades, ya que tuvo que enfrentar una dura realidad debido a la falta de oportunidades laborales. La actriz colombiana enfrentó una situación económica complicada que desembocó en dificultades financieras.

“En ese momento tuve un tiempo largo sin trabajo y yo me había metido a ese préstamo para comprar ese apartamento que para mí significaban muchas cosas, porque era de ella, pero ya no tenía cómo pagar las cuotas. Uno tiene que ser realista y si no tengo cómo pagar, es mejor vender esto. Puse el letrero, pero acá tengo que hablar de un ángel muy importante en mi vida que es Deisy Marroquín (su mánager). Ella me dijo: ‘Quita eso ya. Así tenga que pagar las cuotas que vienen, tú vas a tener trabajo muy pronto y vas a tener como pagar ese apartamento, así que quita ese letrero”, recordó la actriz.



“Yo soy un caso de éxito cuando nadie prometía que fuera un caso de éxito. Hay muchos ‘No’ que les pongo de ejemplo y no me veían dentro del perfil para Helenita Vargas. Nos hemos empecinado en que yo podía ser ‘La ronca de oro’ e hice el casting sola en un teatro, armamos todo, llevamos el mariachi, hicimos un DVD con la foto y Deisy se encargó de que lo vieran”, contó la nieta de Teresa Gutiérrez.