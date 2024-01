Mara Cifuentes se retracta y ofrece disculpas públicas por comentarios sobre su cirugía facial

En sus propias palabras, "De verdad no pensé bien en mis palabras, no voy a justificar con mi salud mental, ha sido una montaña rusa de emociones...Necesitaba decir esto y pedirle públicamente disculpas al Doctor Ricardo por haber dudado de su excelente trabajo... No estuvo bien."

La reacción de los seguidores de Mara Cifuentes fue variada. Algunos expresaron apoyo y alentaron a la modelo a aceptarse tal como es, mientras que otros señalaron la falta de coherencia en sus declaraciones. A pesar de las opiniones mixtas, la publicación obtuvo más de 10 mil 'me gusta', y muchos elogiaron la honestidad y nobleza de Cifuentes al ofrecer disculpas públicas./Con información de redes sociales.