Marbelle contó en entrevista porqué Karol G no pasó en el Factor X

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, se ha consolidado como una destacada exponente de la música urbana y reguetón. Su belleza, personalidad, letras y ritmos conectan con millones de seguidores. Aunque su sueño de ser cantante surgió desde la infancia, su participación en el Factor X del Canal Rcn marcó un hito en su carrera.

A pesar de no llegar a las galas del programa, Karol G considera que el "no" recibido fue el trampolín que le abrió muchas puertas. En entrevista con ‘Bésame radio’, Marbelle, quien fue parte del jurado en ese momento, reveló que la decisión no solo se debió a Karol G, sino a la limitación de cupos, no a todos los niños es posible decirles si, y numerosos talentos son descartados por diversas razones.

