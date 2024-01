Margarita Rosa de Francisco reveló la enfermedad que padece

Margarita Rosa de Francisco es una de las actrices colombianas más queridas y reconocidas en el país y a nivel internacional. Su talento de interpretación la ha llevado a participar en grandes e importantes producciones, y ser reconocida por su creatividad.

Con la película ‘Tacones’ debutó en 1981, pero fue en 1986 que se dio a conocer en el mundo de las telenovelas con ‘Gallito Ramírez, y enamoró a todos. Después, participó en ‘La Caponera’, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, ‘Café, con aroma de mujer’, ‘Correo de inocentes’ y ‘Garzón vive’, destacándose por su nivel actoral, profesionalismo y capacidad vocal.

Tiene más de 300.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram, siempre pendientes de cada movimiento que da la actriz.

En entrevista con el programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca, confesó que padece de escoliosis desde los 16 años. Asimismo, mencionó las duras épocas que vivió por la desviación de su columna vertebral, hasta someterse a una cirugía.

“Primero tuvieron que atornillarme la columna, entonces yo no tengo movilidad en mi columna, estoy como si me hubiera tragado un palo de escoba. Entonces eso como que me hace sentir presa en mi propio cuerpo. Ha sido como un camino para aprender a aceptar esa inmovilidad en mi cuerpo”, comentó Margarita.

La cirugía le dejó una gran cicatriz que la hace sentir orgullosa, pero perdió 9 meses de entrenamiento, hasta que empezó a reconstruir su cuerpo.

