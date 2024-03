$!María Cecilia Botero habla de la crisis económica que vivió

“La imagen que tiene la gente es que ganamos muchísimo dinero. Este es un trabajo muy inestable. Uno trabaja en una serie que te deja buen dinero por unos meses, pero después puedo pasar un año sin trabajo. Lo de cuatro meses debe durar 18. La verdad es que pasamos temporadas muy largas sin trabajar, entonces debemos ser muy juiciosos para seguir subsistiendo. Pero no me quejo”, reveló.

Los problemas económicos la han llevado a buscar otras oportunidades fuera de la televisión, incluso sacrificando sus ingresos. “He tenido muchos problemas económicos, pero más porque me he puesto a hacer lo que no sé: producir de mi bolsillo. En eso aprendí muchas cosas, hice producciones de teatro hermosas. Así haya perdido plata, no importa, gané en otra cantidad de cosas. Pero aprendí que zapatero a tus zapatos”, comentó.

Esta experiencia le ha enseñado a ser más prudente con su dinero, pero aun así está agradecida por seguir activa en la industria, especialmente por su participación en la película de Disney, ‘Encanto’, donde ha conquistado el corazón de los más jóvenes. En la actualidad, se encuentra trabajando en teatro y dando charlas sobre comunicación, locución y actuación. Concluyó diciendo: “Solo sé ser actriz”.