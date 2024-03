“Me amenazó si lo dejaba”: Famosa actriz reveló que fue víctima de violencia y acoso por parte de un ex

La reconocida conductora y actriz Galilea Montijo ha compartido abiertamente detalles sobre una relación pasada que calificó como “muy tóxica” durante una entrevista en el programa mexicano de televisión “Netas Divinas” transmitido por Unicable.

Montijo, quien a lo largo de su carrera ha sido transparente sobre sus relaciones sentimentales, reveló que enfrentó una situación de abuso emocional y acoso por parte de un exnovio. “Tuve una relación muy tóxica; muy muy tóxica”, confesó Montijo durante la entrevista.

La conductora describió cómo su entonces pareja ejercía control y manipulación sobre ella, expresando frases amenazantes como “¡no! ¡Si no eres mía no eres de nadie!” cuando intentaba poner fin a la relación. Montijo compartió que incluso tuvo que recurrir a la madre de su exnovio para poder separarse de él, sintiendo la necesidad de buscar apoyo externo debido a la gravedad de la situación.

“Le tuve que hablar a su mamá porque era muy linda conmigo”, relató Montijo, explicando cómo se sintió obligada a pedir ayuda para alejarse de su entonces pareja. La conductora detalló que su exnovio llegó al extremo de realizar amenazas, como tomar un cuchillo y advertir que se lastimaría si ella lo dejaba.

A pesar de enfrentar chantajes emocionales y situaciones intimidantes, Montijo reconoció que finalmente pudo liberarse de la relación. “No quería andar con él, pero caí porque era todo lo contrario. Por eso terminé enamorada y luego se transformó”, expresó Montijo.

La conductora reflexionó sobre la dificultad de reconocer las señales de una relación tóxica y admitió haber cometido errores en su percepción. Sin embargo, enfatizó la importancia de mantenerse firme en sus decisiones y buscar apoyo cuando sea necesario.

“No quería andar con él, pero caí porque era todo lo contrario. Por eso terminé enamorada y luego se transformó”, mencionó. “Me perseguía en un carro ¡Ay no, no, no! Horrible, hasta que entendió que yo no quería nada y ya se regresó y ya no supe absolutamente nada de él”.