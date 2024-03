Viedo viral | Nataly Umaña se fue contra Melfi por terminar con ella: esto le dijo

En el reality de ‘La Casa de los Famosos’, la atención ha estado centrada en la pareja formada por Melfi y la actriz Nataly Umaña, debido a que ella tiene un matrimonio en curso con el también actor Alejandro Estrada.

A pesar de que la llegada de Alejandro a la casa era un tema esperado y se consideraría sería el quiebre de la pareja, la actitud de Nataly fue todo lo contrario, y comentó que ella sentía que su relación ya había terminado hace mucho y este hecho fue una confirmación.

La llegada de la mamá de Melfi, Annie al parecer, ha sentenciado el final de la relación de ambos, ya que ella fue muy enfática con su hijo al señalar que su relación ‘no era real’ y que fuera de la casa era otra cosa.

“Yo busco y trato de entender, pero no entiendo, no puedo justificar, no puedo aceptar lo que está pasando”, le dijo en su visita Annie.

Debido a esto, y quizás influenciado por las palabras de Estrada, el modelo y cantante reconsideró las cosas y decidió terminar su relación con la actriz dentro de la Casa de los Famosos. “Estuve pensando en qué costo nos vamos a destruir y en fluir sin importar el tsunami que se está generando afuera. Siento que estamos siendo egoístas”, aseguró Melfi.

Al parecer, la actriz había tomado las cosas con calma y mencionó que era un buen hecho que la mamá de él hubiera entrado a la casa. Sin embargo, sus comentarios, demuestran que Nataly quiere hacer sentir mal a Melfi después de que él rompiera con ella.

Dada la mala actitud que el modelo había notado en Umaña, decidió preguntarle y en una respuesta muy dolida le dijo: “Marica, hubo un bajón en mí, ¿en serio con ese tipo era con el que te estabas dando besitos? Te vi te vi como tan chiquitico, tan poquita cosa, que dije como ‘ay, al bagazo poco caso’” .