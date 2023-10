“Hice amistades pero no puedo pasar por la vida sin sentir el dolor de los demás”, expresó Daniela. Pero fue el momento en que el presentador Marcelo Cezán le preguntó directamente: “¿Cómo se ha vuelto tu corazón sabiendo el conflicto que viviste en Israel?”, lo que desató una reflexión profunda en la actriz.

“Cuando la gente dice que la experiencia te hace más fuerte, para mí es todo lo contrario. Todo lo que he tenido que vivir en la vida me ha vuelto una mujer más sensible, más compasiva. Si antes tomaba algo a la ligera, después de experimentar las diferentes maneras de ver el mundo y sus costumbres, me siento más sensible con todo lo que pasa. Lo que tuve que vivir en Israel me aterrizó más esa idea”, confesó Daniela.

La actriz agradeció a todos sus seguidores por su preocupación y apoyo tras su regreso a territorio colombiano. Sus palabras revelan una transformación profunda en su forma de ver el mundo, destacando la importancia de la empatía y la compasión en un mundo marcado por la violencia y el conflicto.

Siga leyendo: Actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ narró cómo casi pierde la vida tras peligroso accidente