Naren confesó por qué peleó con ‘La Segura’ en ´La Casa de los Famosos’

Durante su estadía en ‘La Casa de los Famosos’ Naren se destacó por ser una personalidad bastante tranquila, según él se llevó bien con todos los integrantes. Sin embargo, el pasado fin de semana los televidentes votaron para que fuera eliminado del reality, algo que lo tomó por sorpresa.

“Fue como un baldado de agua fría porque no lo esperaba, no lo tenía calculado. Me quedé calentando y no pude jugar (...) pero bueno, esos son los juegos, esa es la vida. Hay que tomarlo como tal y no personal”, le contó Naren a Q’HUBO.

Aunque el actor afirma que no tuvo pleitos con nadie, hubo un momento en el que sí surgió una pequeña discusión entre Naren y ‘La Segura’. En esa ocasión la influenciadora afirmó que el actor era grosero, sin embargo, para él fue un momento en el que “mamó gallo”, pues su relación tanto con Karen Sevillano y como con ‘La Segura’ es buena.

“‘La Segura’ dijo eso porque estábamos mamando gallo la verdad. Y también fue la emoción del día, era ya mi despedida y tuvimos esa pequeña discusión que para mí fue más una charla, porque la gente sabe que si hubo alguien con quien ella hizo clic, increíblemente fue conmigo, porque yo me preocupaba que ella se sintiera bien”, confesó el actor.

¿Hubo un complot para generar su salida?

Aunque pareciera que el mayor reto para Naren fue hacer amistades, realmente él siente que salió del reality porque fue bastante tranquilo y no resaltó mucho entre los demás, pues no dio mucho de qué hablar. Sin contar que no es tan conocido en redes, ya que hasta ahora está incursionando en este medio. De hecho, cree que hubo toda una estrategia entre Melfi y sus demás compañeros para que fuera eliminado.

“Yo desde que me vi con Melfie el primer día nos teníamos entre ojos. El maneja unos apoyos impresionantes y un equipo por detrás que es otra cosa. Yo estaba retirado de las redes y estoy empezando con esto, entonces obviamente creo que ahí hubo algo, pero es partes del juego”añadió.

Y confesó: “Ya después recibí los ataques de mis compañeros y dije ‘que cosa ta absurda si estábamos regios ahorita’. De hecho, con Culotauro me daba besos, me saludaba y hasta jugábamos”.

Información de: Q’hubo.