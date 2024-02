Video | “Vale más la plata”: ‘La Tremenda’ protagonizó fuerte pelea con su mamá por reciente polémica

Aunque ahí quedó la discusión, las críticas hacia la influenciadora continúan, de hecho, algunos internautas y seguidores exigen que se investiguen los hechos por las autoridades.

¿Qué dijo Mariam?

Por su parte, Mariam también se pronunció, pidió disculpas públicas a sus seguidores y aseguró que no se trataba de plata o algún beneficio monetario, ya que tuvo que bajar el contenido.

“Por cierto, señora, yo no he monetizado absolutamente nada de eso porque el contenido se eliminó, su hija me lo pidió y yo hice lo que ella manifestó. No tiene por qué tirar las cosas hacia mi lado y sencillamente lo que sea que usted haya dicho... Yo creo que me voy a acciones legales”, afirmó.

Por último, publicó un mensaje donde afirmó que la situación será remitida a sus abogados para evitar que los problemas sigan creciendo, pues se siente decepcionada de que todo se saliera de control.