Escándalo: 'La Tremenda' y Jordan Galván mintieron para generar polémica

La polémica se desató en las redes sociales durante el último fin de semana después de que, en un episodio del podcast "El Show de Mariam Obregón", Dailyn Montañez, conocida como "La Tremenda", admitiera haber suministrado sustancias a Jordan Galván, su esposo actual, como parte de la realización de una fantasía sexual.

“La verdad yo estaba asustada. En la discoteca un amigo me dijo: “Dele de tomar esto en el trago; tranquila, que eso él, cuando llegue se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted hace lo que usted quiera hacer. Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba; yo lo movía, le pegaba, nada. Yo hice lo que tenía que hacer, me encantó. Él ni se movió”, contó 'La Tremenda' riéndose. “Ese día me sentí violado total. Ese día, yo no sé, yo me sentía raro”, aseguró su esposo, también con tono burlesco.

Inmediatamente, Mariam Obregón confrontó a su invitada. “Mami, está fuerte lo que tú hiciste, porque realmente lo hiciste sin la conciencia del hombre”.

Luego, Dailyn justificó sus acciones: “Pero es que él no se dejaba, y cuando no quiere por las buenas, pues toca por las malas”.