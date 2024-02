"Tengo regalías de aquí a 80 años": Martín Elías Jr habló de la herencia de su padre y abuelo Diomedes

El 22 de diciembre de 2013 y el 14 de abril de 2017 son dos fechas inolvidables para los admiradores del vallenato, ya que marcan el fallecimiento tanto del 'Cacique de la Junta', Diomedes Díaz, como de su hijo Martín Elías. En particular, el hijo de este último ha generado interés en las redes sociales tras ofrecer una entrevista en la que abordó la herencia legada por su padre y su abuelo.

En una entrevista concedida al programa 'Vallenatos con Alí', 'Martincito' no solo compartió detalles sobre su trayectoria musical, sino que también despejó ciertos rumores relacionados con la herencia de su padre. Durante la conversación, transmitió un mensaje lleno de energías positivas al entrevistador, destacando que lo más significativo que heredó de sus dos familiares fallecidos fue el legado musical.

“La herencia todavía está en proceso, los bienes musicales quedan de 80 años para arriba, tengo regalías de aquí a 80 años de mi abuelo Diomedes Díaz y mi papá. De lo otro, si no tengo conocimiento, porque desde que empezó la sucesión yo se lo dejé a los abogados. (...) En eso yo sí soy un extra porque me he dado cuenta de que en muchas ocasiones el dinero mata familias y hay una discordia impresionante, y por eso yo prefiero dejarlo en manos de profesionales. En vez de esperar lo que ellos dejaron, prefiero trabajar lo mío”, aseguró el joven.