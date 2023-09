¿No es bien visto que las mujeres hablen de sexo? Aitana se sinceró

Amor, desamor, contradicción, empoderamiento y también expresión del deseo sexual femenino, todo eso es “alpha”, esperado tercer álbum de estudio de Aitana y, como su título indica, un disco de principios (y algunos finales) que la joven estrella del pop español dicta sin rubor desde la pista de baile como lugar de catarsis.

“Parece que cuando una mujer habla de algo más sensual en una canción, y eso que yo lo hago muy elegantemente, se nos dijera aún que solo podemos hablar de lo bonito, del amor platónico, no de sexo”, protesta en una entrevista ante la publicación este viernes de su nuevo trabajo de la mano de Universal, que incluye colaboraciones con Nicki Nicole, Rels B o Danna Paola en la pegadiza “AQYNE”.

Para ella “es importante no amoldarse a una cosa porque te sientas a gusto”, de ahí este viraje estilístico que señala como totalmente orgánico y no producto de una estrategia comercial en busca de ampliar por arriba la franja de edad de asistentes a sus conciertos.

“No estoy buscando un público más maduro, solo estoy siendo yo misma, aunque si viene será bien recibido, pero yo estoy feliz de la vida y no quiero quitarme a los niños, que me parecen de lo más bonito que a mí me ha dado esta industria, sobre todo por lo difícil que es conseguir su atención”, asegura.