Dinorah Santana, la exesposa del reconocido futbolista Dani Alves, ha realizado impactantes declaraciones en relación a las recientes acusaciones de agresión sexual en contra del deportista. En una entrevista con el programa “Cuatro al día,“ Santana afirmó con firmeza: “Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos...”.