Jenni Hermoso, la delantera del Barcelona y de la selección española, ha sido protagonista de una polémica tras el beso no consentido que le dio Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en la entrega de los premios The Best 2022. El gesto de Rubiales fue considerado como una agresión y una falta de respeto hacia la jugadora, que se sintió “vulnerable y víctima” por lo ocurrido. Rubiales fue suspendido por la FIFA y se enfrenta a una posible demanda por parte de Jenni Hermoso.