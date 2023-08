“Hoy te fuiste mi campeón, mi amigo, mi compañero de vida. No tengo palabras para describir el dolor que siento al saber que ya no estás conmigo. Gracias por todos los momentos que me regalaste, por todas las enseñanzas que me diste, por todo el amor que me brindaste”, escribió Emily junto a una foto de ella abrazando a Amilton.

Emily también expresó su dolor por no poder seguir demostrando todo lo que el futuro traía para ellos. “Teníamos tantos planes juntos, tantas metas por cumplir, tantos sueños por realizar. Pero sé que desde el cielo me estarás cuidando y apoyando como siempre lo hiciste. Te voy a extrañar mucho mi campeón, pero sé que algún día nos volveremos a encontrar”, agregó.