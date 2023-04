El actor Jonathan Majors, quien interpreta al villano ‘Kang The Conqueror’ en la nueva fase de películas de Marvel, “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, ha visto cómo sus agentes y su agencia de publicidad y representación, Entertainment 360, han decidido abandonarlo tras sus acusaciones de abuso y malos tratos a su expareja, algo que llevó al artista de 33 años , a ser arrestado por la Policía de Nueva York, el mes pasado.

Además: Arrestado el actor Jonathan Majors en Nueva York, tras ser acusado de agredir a una mujer

Aunque Majors se ha defendido públicamente, la Policía mantiene los cargos y su carrera en Hollywood se tambalea. Marvel Studios, según los rumores, estaría buscando sustitutos para su personaje de ‘Kang’, aunque los de Kevin Feige han intentando desmentir las noticias.

El actor fue acusado de estrangular y golpear a una mujer de 30 años en una disputa doméstica, indicó la Policía de Nueva York. La Policía informó en su momento que respondieron a una llamada cursada al Sistema de Emergencias 911 cerca de las 11:00 a.m. por una discusión en un apartamento en el vecindario de Chelsea, ubicado en Manhattan.

Los problemas de comportamiento del actor, así como sus acusaciones de malos tratos, han hecho mella en su carrera en Hollywood.