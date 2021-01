Rosana: “Una cosa es el talento y otra el talento único”

La artista española Rosana pasó el confinamiento ‘atrapada’ en nuestro país mientras grababa el nuevo reality del canal RCN ‘Factor X’, sin embargo, recuerda este tiempo con gran amor y asegura que si antes quería a Colombia, ahora la adora.

En entrevista exclusiva con Vanguardia, Rosana habló de su experiencia como jurado en el nuevo programa, sus proyectos y aseguró que está en sus planes volver a cantar en Bucaramanga.

¿Cómo has logrado sobrellevar estos meses de pandemia?

Ha sido muy difícil, la he pasado mal, muy mal, este enemigo invisible mundial, a personas como a mí que nos gusta abrazar, que nos gusta la piel, el contacto con la piel, pues nos tiene echando de menos al ser humano, ya ni siquiera a los amigos y la familia, sino al ser humano en general, el encuentro con la gente, el cariño con ellos es algo que dentro de ese zarpazo, es para mi la más dura de todas.

¿Quedaste atrapada en Colombia en la pandemia?

Quedé atrapada del todo porque estábamos grabando un día en la mañana y al mediodía dijeron que “vamos a hacer un simulacro de confinamiento” y así sucesivamente comenzaron a prolongarlo y duré casi un año en Bogotá. Pero dentro de toda esa locura me lo pasé genial, aprendí a cocinar. Hasta mi confinamiento en Bogotá yo solo había hecho ‘A fuego lento’ (su canción insignia), pero ahora sí aprendí a cocinar. (Bromea la carismática artista)

De igual forma seguiste trabajando e hiciste una nueva versión de ‘Sin miedo’...

Cuando pasó todo esto de la pandemia hicimos una cosa muy especial. A través de mi Instagram Live hice un en vivo de 24 horas que se llamó ‘Sin miedo’, pero esas 24 horas se convirtieron en 27 horas ininterrumpidas donde nos conectamos con mil compañeros de diferentes lugares del mundo, a diferentes horas, pasó por ahí Juanes, Antonio Banderas, Rafael Nadal y muchos más, y de esa iniciativa hablé con José Gaviria y le dije que me gustaría que él hiciera una producción de ‘Sin miedo’ porque yo he hecho tantas versiones de esta canción que ya no soy objetiva, pero él le pondría una gran diferencia que ni de broma se la podría dar yo. Y José que es un tipo bestialmente generoso, además de gran músico y productor, no lo dudó ni dos veces en hacer la versión 2020 de ‘Sin miedo’ y siempre se lo agradeceré.

También lanzaste ‘La vida es bonita’...

Esta es una canción inédita que me pidieron de la Asociación Española contra el Cáncer, en este caso contra el cáncer de mama, y por supuesto no lo dudé ni dos segundos e hice lo más parecido a un himno optimista dentro de toda esta locura y dentro de esta vorágine, y creo que sí logré inyectarle al final algo tan esencial de mí, como lo es el optimismo.

Te gusta que el mundo se apodere de tus canciones, pero ¿tienes alguna canción que sea solo tuya, muy tuya?

Hay tantas canciones como ‘Sin miedo’ y ‘Llegaremos a tiempo’ que no tanto es que sean mías, sino que tienen mucho de mi filosofía de vida, estas canciones llevan un sello de una filosofía que va más allá de compartir el alma y emociones. Compartes lo que sientes, lo que piensas, lo que pasa, todo. Pero hay algunas que sí, que son como yo las vivo.

‘En la memoria de la piel’ fue tu último álbum en 2016, ¿ahora que viene?

Vienen un montón de cosas bonitas, grandes proyectos, entre esos Factor X, pero vienen muchos proyectos y muy grandes y todos tienen que ver con la música, pero sobre todo, tienen que ver con el ser humano y con el intentar arrimar un poquito más el hombro aunque sea a base y a golpe de música.

¿Qué es lo más bonito que te llevas de Colombia después de grabar Factor X?

El cariño de una tierra a la que siempre he querido y que ahora adoro. Eso, eso me llevo.

¿Volverás a Bucaramanga?

¡Pero por supuesto! Uno sale de gira por propósito, por deseo, por necesidad, por un montón de cosas, y dentro de todas esas cosas está Bucaramanga, eso no lo duden.

¿Qué tal el talento de nuestro país?

Todo lo que puedo decir es que yo no había visto otro Factor X porque ese programa aquí en España no existe, pero la calidad de talento que hay este año no es X, es XL, hay una gran cantidad y calidad de talento, pero para mí la gran diferencia entre alguien talentoso y alguien con Factor, la diferencia es que no todo el mundo que tiene talento necesariamente es único, este año Factor X está lleno de talentos únicos de verdad.

Luego hay gente con mucho talento y luego hay grandes voces y luego mucho nivel, pero aquí lo que hay son talentos únicos, gente que uno dice, dónde estaban metidos.

Aquí no habrá concursantes, son grandes músicos que todavía no han tenido la suerte de ser populares, pero lo van a ser. Colombia va quedar contenta y el mundo va a quedar impactado.

¿Harás una colaboración con Piso 21, otro de los jurados de Factor X?

Cabe la posibilidad de que colabore con Piso 21 y con José Gaviria y que colabore con cualquiera de los chavales que participaron en el programa y, de hecho, les prohibí que se olviden de mí cuando se ganen todos los Grammys del mundo.