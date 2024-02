Sebastián Yatra no descarta una relación abierta, dice que “le dan ganas de ser infiel”

Según se pudo observar en un video, el artista paisa participó en una conversación para un formato de entretenimiento y estilo de vida, que sirvió como plataforma para que los espectadores se percataran de un pensamiento profundo que el cantante albergaba en su interior. Durante la charla con Vicky Martín Berrocal para su proyecto "A solas con...", Yatra fue interrogado acerca de las relaciones amorosas y las eventualidades que podrían surgir en el camino. En este contexto, el colombiano expresó abiertamente su posición, revelando un detalle íntimo que generó diversas reacciones, algunas de las cuales no fueron bien recibidas por algunos espectadores.

Además de conquistar corazones con canciones como "Traicionera" y "Tacones Rojos", el colombiano también atrajo la atención de los curiosos de las redes sociales debido a su vida sentimental. Su vida amorosa fue objeto de especulaciones y rumores, especialmente en relación con colegas como Tini Stoessel y Aitana, quienes ya no forman parte de su presente.

“Mi amigo Jesús Quintero decía: ‘Creo en las personas de verdad, en las que no tienen filtros y se quitan la máscara’. Y yo no puedo estar más de acuerdo. Por eso mi primer invitado tenía que ser él, Sebastián Yatra”, dijo Vicky Martin.



La entrevistadora abordó varios aspectos de la vida del cantante, explorando temas como sus relaciones personales, su perspectiva de la vida y su opinión sobre la infidelidad. Fue precisamente este último punto el que desencadenó una confesión sorprendente por parte del artista. Sebastián Yatra admitió que no podía mantener relaciones duraderas, ya que con el tiempo experimentaba el deseo de ser infiel.

Según lo expresado, Sebastián Yatra compartió que su relación más prolongada había durado solo un año. Después de ese tiempo, experimentaba dudas y le resultaba difícil contener el deseo de ser infiel con otra persona, a pesar de estar completamente enamorado.

“Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que digo si yo tengo una relación de más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien”, dijo.



El artista añadió que en la actualidad no descarta la posibilidad de tener una relación abierta, considerando su agitado estilo de vida, sus compromisos y la cantidad de tiempo que podría dedicar a alguien. “En este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados”, aseguró.

El artista destacó que cuando está en una relación, su estilo de vida se ve alterado y se ajusta al compromiso, evitando salir para no sentir atracción por otras personas y así evitar posibles errores. “Uno está en una relación y te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien”, dijo.



“A mí me gustan las chicas, pero siento que, si me gustaran los hombres, perfectamente lo viviría como abiertamente y relajado”, agregó el artista.