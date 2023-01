Shakira: ¡Facturando las ‘tusas’, así duelen menos las infidelidades!

Clara...mente nadie quisiera estar en este momento en los zapatos de la nueva pareja del ex de Shakira, Gerard Piqué, Clara Chía.

Después de ese ‘himno’, con escritura magistral, las letras precisas y despecho digno, es de suponer que Piqué y Chía deben estar pasando por un momento muy difícil.

Basta con dar un vistazo a las redes sociales y observar los memes, los comentarios y hasta las burlas, no solo de los seguidores de la artista barranquillera, si no de sus propios colegas. Tanto que hasta el ex de Shakira, Antonio de la Rua, le dio un ‘like’ a la nueva canción de la colombiana.

“Tiene nombre de persona buena, clara...mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, clara...mente es igualita que tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, reza una parte de la canción BZRP Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap.

Desde su lanzamiento el pasado 11 de enero, a las 7:00 de la noche, hora de Colombia, la canción fue todo un éxito. Tanto, que antes de cumplir el primer minuto al aire, ya tenía 2.948 vistas, así lo mostró Shakira en sus historias de Instagram. Y al cierre de esta edición, el tema ya tenía más de 40 millones de reproducciones, en menos de 24 horas.

Con esta canción, la barraquillera completa su trilogía de temas escritos para su expareja. Comenzó hace ocho meses con “Te Felicito”, junto con el artista Rauw Alejandro, y un aparte de la canción dice “por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso...”, hoy esta canción cuenta con más de 440 millones de reproducciones tan solo en YouTube.

Después, hace exactamente dos meses, lanzó “Monotonía”, tema que salió y recientemente se había descubierto que Piqué ya estaba saliendo con Clara Chía y se filtraron las primeras fotografías por parte de la prensa española. “No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”, fue la respuesta de Shakira, junto a Ozuna, en ese momento, letra que daba pistas sobre la completa aceptación de la artista frente a la ruptura de la relación con el futbolista. Hoy el tema cuenta con más de 158 millones de reproducciones en la misma plataforma.

Y por supuesto, la cereza del pastel, “BZRP Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap”, porque “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.

¿Cuánto gana Shakira?

De acuerdo con datos tomados de Internet, YouTube paga cerca de un millón 800 mil pesos por cada millón de visualizaciones en esta plataforma.

Así las cosas, la primera canción, “Te Felicito”, con 440 millones de vistas, le ha facturado 792 millones de dólares, la segunda, con 158 millones de vistas (Monotonía) le ha facturado 284 millones de dólares y esta última canción, en menos de 24 horas, le ha facturado 72 millones de dólares. Es decir, a los ‘cachos’, nuestra querida Shakira le ha sacado 1.148 millones de pesos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que cerca de un 20 % de este dinero va a la distribución del tema, otro 30% puede ir a la casa disquera y otro tanto al manager de la artista.