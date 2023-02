Taylor Swift, Kate Beckinsale y otras estrellas que están obsesionadas con los gatos

Más tarde ese mes, la nativa de Nashville habló sobre cómo llegó a adoptar a su tercer gato, Benjamin Button, en el set de un video musical. “[Ellos] me entregaron este pequeño gato y comenzó a ronronear y... me miró como diciendo: eres mi mamá y vamos a vivir juntos. Me enamoré”.

Bella Thorne

Bella Thorne dice que sus gatos, Louis y Lola, pueden sentir cuando está molesta o triste. “Si estoy llorando o algo así, se me acercan y me arrunchan porque saben que estoy teniendo un mal día”, dijo la estrella de The Babysitter a Us en marzo de 2016. “Eso me hace sentir mucho mejor porque, por un segundo, solo pienso en ellos y en lo que quieren y no en mí y en lo que estoy pasando”.