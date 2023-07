el cantante puertorriqueño Tito Nieves descubre su talento en Nueva York cuando con tan solo 15 años inició como corista de La Orquesta Cimarrón. “Yo comencé en el año 75 en una orquesta local y en el 86 me retiro para formar mi carrera como solista, algo que fue sumamente exitoso para mí”, afirma el artista en entrevista con Vanguardia.

Su primer álbum “The Classic” obtuvo su primer reconocida canción “Sonámbulo”. Desde entonces Tito se ha establecido como una de las voces más formidables del género de la salsa.

“El triunfo no es de una sola persona, el triunfar es el trabajo de todo un equipo, porque el trabajo no solo es cuando estoy en el escenario cantando, cantándole a la gente, se trata de mantenerse vigente”, cuenta ‘el Pavarotti de la Salsa’.

Hacia finales de los 90, Tito ganó los Ace Awards. Fue nominado a los premios Billboard y Grammy. “En dos años cumplo 50 años de carrera musical y todavía tengo esas ganas de esa época de seguir y seguir porque la salsa todavía está viva por toda Colombia”, dice.

En 2004, “Fabricando Fantasías”, uno de sus temas más escuchados, cobra sentido para el artista tras el momento doloroso por la muerte de su hijo Hommy. “Es una canción que me marcó tanto en ese instante de mi vida, cuando cogí esa canción no era escrita para mí, eso es una canción de amor, pero a mí me hacía falta una canción como para desahogar. Yo no sabía que iba a tener el respaldo que ha tenido, hoy en día tiene 12 billones de tocadas”, indica el salsero de 65 años.

Sobre su amistad con Gilberto Santa Rosa, a quien conoce hace unos 40 años. ‘El Pavarotti de la Salsa’ se pronunció. “A Gilberto yo lo veo como un hermano, siempre estamos juntos, hemos pasado las buenas y las malas, hemos perdido familiares y en esos momentos hemos estado juntos”, comenta. Últimamente Tito Nieves se dedica a apoyar a jóvenes que le aportan al género de la salsa.