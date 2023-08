¡Valeria Duque sí era inocente! Así fue el dramático desenlace de la polémica con Rauw Alejandro

‘Hubo una retractación, pero no me sirve’: Valeria Duque

A pesar de que Julia García dijo públicamente que: “nada de lo afirmado en el trino es cierto”, para la modelo colombiana esto no es suficiente.

Sin embargo, Duque no quedó satisfecha con la disculpa. Conversando con Eva Rey, expresó que García no admitió la invención de las acusaciones. “Ella se inventó lo que escribió y no lo dice así en la retractación. Ella quiere disfrazar su discurso de otra manera para no quedar tan mal. A mí una retractación a medias, con las acusaciones que me hizo, no me sirve”, declaró en el show Desnúdate con Eva.

Duque también reflexionó sobre los peligros de las redes sociales y cómo un simple comentario puede causar daño irreversible.

“Cualquier persona puede llegar a decir lo que quiera de otros y no pasa nada. Solo con retractarte solucionas todo y, en realidad, ya el daño está hecho”, añadió.