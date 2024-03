$!Video: Actriz de Padres e hijos aclaró por qué la confundieron con una habitante de calle

La presencia del actor Naran Daryanani en el reality La casa de los famosos, donde a propósito fue el primer eliminado, puso de moda la desaparecida serie Padres e hijos, de la que Daryanani fue uno de los protagonistas en sus primeras temporadas.

En medio de todas la notas que los medios hicieron sobre esta producción y recuerdos de muchos televidentes, la influenciadora Nicole Díaz subió un video en el que muestra a una actriz que hizo parte del seriado que vive como habitante de calle.

Se trata de María del Pilar Montoya Trujillo, que vive en las calles debido a problemas con el consumo de sustancias. Pese a que ya ha estado en varios procesos de resocialización y rehabilitación, María del Pilar (que se hace llamar Mariluna) no ha podido superar la adicción y sigue en las calles.

En el video publicado en las redes por la influencer, la actriz denunció que es víctima de violencia por parte de su pareja. “Él me maltrató en un hotel. Me dañó la prótesis de los dientes. Decía que me iba a matar. Me golpeé la espalda y quedé coja por culpa de él. Yo qué iba a saber que él era un monstruo cuando tomaba. No es justo, yo ya he sufrido mucho”, indicó.