Britney Spears una vez más es el centro de la atención por su particular y diversa personalidad, sin embargo, en esta ocasión no solo ha generado la reacción y cientos de comentarios en las redes sociales, sino también la preocupación de sus seguidores, que al ver el más reciente video publicado por la reconocida cantante, prendieron las alarmas ante las posibilidades de que la mujer se haga daño.

La mujer de 41 años, que suma en su cuenta oficial de Instagram más de 40 millones de seguidores, ha estado subiendo diferentes videos desde su casa en los que se le ve bailando diferentes ritmos musicales.

El más reciente ha sido comparado por muchos como el baile que realizó Shakira en la presentación que realizó en los MTV Video Music Awards 2023, donde se vio a la barranquillera realizar sus tradicionales movimientos de cadera. No obstante, en esta ocasión Britney sostenía unos cuchillos.

Al parecer, la cantante quiso recrear la coreografía de Shakira y en el video se le ve bailando mientras sostiene con sus manos dos cuchillos de gran tamaño. Esto mientras se mueve con rapidez al ritmo de la música, de una manera que ha sido considerada por algunos usuarios como “agitada y desenfrenada”.

Además, la intérprete de ‘Toxic’ escribió en la misma publicación que: “¡Hoy he empezado a jugar en la cocina con cuchillos! ¡No te preocupes que no son cuchillos de verdad! Halloween es pronto”, no obstante, la estadounidense se vio obligada a desactivar los comentarios del post realizado en Instagram.