Video: Exmánager de Fanny Lu confesó que fue despedida por audio de WhatsApp

Fanny Lu, cantante, compositora y actriz, que ha logrado realizar importantes contribuciones en la música colombiana. La caleña, que el pasado primero de diciembre contrajo matrimonio con el peruano, Mario Brescia Moreyra, con quien tuvo un noviazgo de más de ocho años.

La cantante ha vuelto a acaparar la atención de sus seguidores. Se conocieron declaraciones de Paola Vargas Sosa, quien fue su mánager durante dos años y medio, asegurando que Fanny la despidió por un mensaje de voz.

“No solo era su jefe de prensa, yo tenía como 10 cargos en uno, muchas veces trabajamos en su casa, sin fin, desde las 8 de la mañana y salimos a la 1 de la mañana del día siguiente, solo me faltaba peinarla”, dijo Paola en ‘El postre primero Podcast’, dirigido por Daniela Vega.

Confesó lo que ocurrió en las últimas semanas de trabajo con Fanny. Exactamente, desde el minuto 09:13, asegurando que fue despedida por un mensaje de audio en WhatsApp de 7 minutos.

“Muchas veces trabajamos en su casa días enteros, lo que más me dolió fue que me despidió por un mensaje de voz de 7 minutos, en ese momento a mí me destroza el corazón, prácticamente me dijo que en todos esos 2 años y medio yo no había hecho nada”, dijo Paola en la entrevista. Lea: Conozca los detalles de la boda de Fanny Lu con millonario empresario

“Yo veo que ella manda un mensaje de voz a un grupo de WhatsApp del que no me había salido, y cuando yo lo escucho (...) hablaba pestes de mí, decía que había salido de su directora de comunicaciones porque yo no había hecho nada. Me estaba dejando mal delante de posibles clientes que estaban en ese grupo”, agregó Vargas.

La ahora exmánager de la cantante, asegura que desde ese momento decidió cortar sus relaciones laborales y personales con Fanny y agregó que nunca tuvo una relación formal, ya que no tenía un contrato donde se le estipulara su sueldo y horas laborales que ella debía de asumir como jefe de prensa, por lo que no pudo reclamar legalmente su liquidación.

“Me dio $900.000 pesos de liquidación. Yo no solamente era su jefe de prensa, hasta llegué a peinarla, hacía mil cosas por ella (...) Me quiso echar al agua sucia, yo me quedé en shock (...) esta no es la persona que yo creía que era, yo compartí tanto tiempo con ella” mencionó.

Hasta el momento, Fanny Lu no se ha pronunciado al respecto de las declaraciones de la periodista.

Información de: El Universal.